В Дубае рядом с самым высоким в мире небоскребом Бурдж-Халифа загорелось строящееся высотное здание, передает РИА Новости со ссылкой на издание Gulf News.

Возгорание началось примерно в 5.30 воскресенья по местному времени на территории строящегося 60-этажного жилого комплекса Address Residence Fountain Views. Рядом также расположен торговый комплекс Dubai Mall и отель Address Hotel, пострадавший при крупном пожаре в канун 2016 года.

"Машины скорой помощи были направлены на место инцидента, информации о пострадавших пока не поступало", — говорится в сообщении медиацентра Дубая.

Экстренные службы заявили, что пожар локализован, пожарные продолжают работу на месте возгорания. Власти города перекрыли движение по близлежащим улицам.