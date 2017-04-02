Во Франции двух несовершеннолетних девушек подозревают в подготовке теракта

Сотрудники контртеррористической службы Франции задержали двух несовершеннолетних девушек по подозрению в подготовке теракта, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, девушек в возрасте 14 и 17 лет задержали в субботу утром в городе Ницца на юго-востоке страны и соседней коммуне Левенс. У них дома прошли обыски. После этого отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом начал предварительное следствие.

"На данном этапе мы не знаем степень готовности этого теракта", — заявил агентству близкий к ходу расследования источник.

По словам источника, найденные в ходе обысков доказательства позволяют предположить, что подготовка теракта велась, но отмечается, что никакого оружия не обнаружено.