На избирательном участке электронный аппарат "не узнал" спикера парламента Армении Галуста Саакяна, передают армянские СМИ.

На участок он пришёл с домочадцами. Ждать очереди ему пришлось дольше обычного, потому что аппарат для регистрации не распознавал его отпечатков пальцев.

Аппарат для считывания отпечатков пальцев также не распознал ни один из пальцев первого президента Армении Левона Тер-Петросяна в ходе голосования на парламентских выборах Армении 2 апреля.

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Президент Армении, председатель Республиканской партии Серж Саргсян проголосовал на избирательном участке № 9/18Ю, передает портал panarmenian.net.

Перед голосованием произошли некоторые затруднения технического характера с опознанием отпечатков пальцев главы Армении: техническое средство не опознало биометрическую карту президента Саргсяна, через некоторое время проблему удалось разрешить, говорится в сообщении.