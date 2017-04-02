Главарь ИГИЛ находится в окруженном Мосуле

Абу Бакр аль-Багдади, лидер террористической группировки «Исламское государство», может находиться в иракском Мосуле, полностью окруженном силовиками. К такому выводу иракские военные пришли после нескольких попыток боевиков прорвать осаду, в том числе извне, рассказал РИА Новости источник в военных структурах страны.

Собеседник агентства сообщил, что в середине марта террористы на 40 внедорожниках при поддержке танков совершили бросок из Сирии в сторону иракского Талль-Афара на пути в Мосул. «Они пытались сорвать блокаду с окруженных в Талль-Афаре игиловцев, чтобы затем, уже значительно укрепившись, прорвать окружение и в Мосуле. По данным наших аналитиков, такие попытки могут быть связаны либо с желанием вывести из Мосула оставшихся здесь боевиков, либо эвакуировать их главаря Абу Бакра аль-Багдади», — пояснил он.

Также источник не исключил, что аль-Багдади мог быть ранен в результате одного из мартовских налетов авиации международной коалиции на сирийско-иракской границе.

1 апреля сообщалось о ликвидации в Ираке Айяда аль-Джумайли, ближайшего соратника лидера ИГ. Он погиб в ходе авиаудара в городе Эль-Каим в граничащей с Сирией западной провинции Анбар.

Мосул — крупнейший город на севере Ирака. Штурм населенного пункта иракскими войсками, которые контролируют сейчас восточную часть города, начался в октябре 2016 года. По данным разведки, в западных кварталах по-прежнему остаются несколько тысяч экстремистов. По заверениям иракских силовиков, Мосул будет освобожден от террористов до конца весны.