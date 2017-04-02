Наследный принц и сын эмира Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум помог водителю, вытащив его застрявший в песке грузовик.

Хамдан привязал трос к своему Mercedes-Benz и начал тащить за собой фуру. Несколько раз трос обрывался, но в результате машинe все-таки удалось вытащить грузовик из песчаного капкана.

Видео, опубликованное в Instagram, за четыре дня набрало уже более 54 тысяч просмотров.

Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум является сыном Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, эмира Дубая. С 2008 года – наследный принц Дубая. Много времени и денег тратит на благотворительность.