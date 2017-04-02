Завтра в Баку будет пасмурно

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95 процентов, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах возможен снег, днем преимущественно без осадков, местами пасмурно.

Западный ветер днем сменится восточным. Ночью 1-6, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 4-9 градуса тепла.