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Азербайджанские военачальники участвовали в учениях ВКС России российские источники

Автор: Отдел информации 

Азербайджанские военачальники приняли участие в воздушно-огневой конференции (ВОК), которая состоялась 31 марта на полигоне "Ашулук" (Астраханская область) Военно-космических сил России, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Агентство военных новостей».

С 29 по 31 марта на полигоне "Ашулук" состоялась совместная воздушно-огневая конференция руководящего состава ВКС и иностранных военных делегаций из Белоруссии и Азербайджана под руководством главнокомандующего ВКС генерал-полковника Виктора Бондарева.

"Состоявшаяся конференция во многом уникальна. Ее участники - более 120 человек, в том числе представители иностранных государств - практически в режиме реального времени реагировали на то, что происходит на полигоне. Редчайшее соединение теории и практики", - заявил первый замглавы комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее Минобороны России информировало, что в ходе ВОК военачальники из России, Белоруссии и Азербайджана наблюдали под Астраханью тактические эпизоды отражения налёта условного противника и поражения воздушных целей.

В частности, отработаны "тактические эпизоды отражения налета условного противника, завоевания превосходства в воздухе, поражения воздушных целей, где были задействованы расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 и экипажи оперативно-тактической авиации".

"Лётчики штурмовой и бомбардировочной авиации на самолётах Су-25 и Су-34 выполнили полеты с применением ракетного и бомбового вооружения по наземным целям, обозначающим аэродром, колонну техники и объекты инфраструктуры условного противника. Экипажи истребителей Су-35С и МиГ-29СМТ отработали прикрытие действий штурмовиков и бомбардировщиков, а также выполнили перехват воздушных целей и разыграли маневренный воздушный бой", - сказано в сообщении.

Всего было задействовано более 20 единиц авиационной техники.

Сообщается также, что расчёты радиотехнических войск и ЗРС С-300 "отработали обнаружение, сопровождение и условное уничтожение воздушных целей, имитирующих полет крылатых ракет, баллистических и аэродинамических целей".

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