Интеллектуалы по обе стороны Атлантики уже не первый месяц рассуждают о том, началась ли между Россией и Америкой новая холодная война. Звучащие практически ежедневно в Вашингтоне обвинения русских в том, что они вмешивались в американские выборы, добавляют поленьев в огонь этой и без того ожесточенной дискуссии. Однако не менее злободневный вопрос - а какого сорта война идет между недавними "братскими странами" - Россией и Украиной? Ощущение такое, что Москва и Киев не доверяют друг другу, и можно даже сказать, ненавидят друг друга больше, чем Россия и Америка. Но при этом холодная война между двумя соседними государствами постепенно втягивает в себя, как воронка, и другие страны.

Арена боевых действий - "Евровидение"

На российских федеральных телеканалах политические ток-шоу, похоже, окончательно вытеснили в прайм-тайме все остальные передачи. Начиная с 6 и до 9 часов вечера по ведущим - 1 и 2-ому каналам - исключительно шумные, часто на грани истерики дискуссии с участием всем известных "говорящих голов". На первое место, оттеснив горячую войну в Сирии, выходят события на Украине, причем их муссируют особенно тщательно, во всех деталях.

Одной из ведущих тем в последние две недели стал отказ украинских властей в участии в международном конкурсе "Евровидение", который в этом году проходит в Киеве, российской певице Юлии Самойловой. Юлия - инвалид с детства, она передвигается в инвалидной коляске. Но у нее чудесные вокальные данные, которые позволили ей войти в финал популярного российского конкурса "Голос". Трудно было поверить, что Киев решится на что-то провокационное в отношении певицы, которая как-то выступала в Крыму.

Но опасения подтвердились - Совет безопасности Украины (СБУ) внес Самойлову в стоп-лист для посещения Украины.

Тут-то и начался настоящий шабаш и в Москве и в Киеве, воскрешающий в памяти изречение "Чума на оба ваши дома". Некоторые патриотические певцы и артисты в России открыто призывали еще до запрета Самойловой отказаться от участия в "Евровидении".

«Незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей», - заявил, например, Иосиф Кобзон. Другие и вовсе пригрозили, что недалек тот день, когда русские въедут в Киев "отнюдь не на инвалидных колясках". На танках, что ли?

Однако последняя точка в этом вопросе не поставлена до сих пор, а конфликт, как упомянутая мною воронка, начал втягивать в себя другие страны. Сначала организатор конкурса - Европейский вещательный союз (ЕВС) - занял нейтральную позицию. Мол, Киев вправе принимать решения на основе законов страны. Однако скоро стратегия ЕВС начала меняться. Коль скоро нога Юли не может ступить на украинскую землю, исполнительнице от России было предложено выступить на конкурсе дистанционно.

И 1-й канал, которому принадлежат права на трансляцию "Евровидения", и киевские власти такой вариант отвергли - Россия сочла его унизительным, Украина - неприемлемым.

Тогда ЕВС пошел на обострение. Его глава Ингрид Делтенре пригрозила Украине санкциями из-за ситуации с участием в конкурсе России. Если решение не будет найдено, Украине грозит отстранение от конкурса, предупредила она.

«Я глубоко сожалею, что «Евровидение» используют для политических игр», - заявила Делтенре. - Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их, а не настраивать их друг против друга. Такое поведение Украины абсолютно неприемлемо». По словам Делтенре, в настоящее время ведутся переговоры с украинским премьером Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко по поиску «оптимального решения».

Понять ЕВС в общем-то можно, если даже там озаботились лишь морально-этической стороной конфликта. Однако его руководители скорее всего опасаются резкого падения рейтинга и качества конкурса, если из него выйдет Россия, имеющая львиную долю зрительской аудитории. Как говорится, европейские организаторы подсчитали - прослезились, и сделали последнее, самое строгое предупреждение Киеву. Что для украинской стороны, видимо, явилось полной неожиданностью.

Что ж, на любой войне подсчитываются денежные потери, в том числе и на холодной.

Единственный позитив в том, что этот эпизод войны холодной вряд ли приведет к взаимным артобстрелам и танковым атакам. Но есть и другие сферы, в которых мгновения звучат как пули у виска.

Убийство в центре Киева

23 марта в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, муж известной оперной дивы Марии Максаковой. Обстоятельства убийства, внешний вид и действия самого киллера были весьма странными; они вызвали многочисленные комментарии, порой весьма саркастические в российской прессе и социальных сетях. Денис Вороненков подъехал к расположенному в Киеве отелю Premier Palace, где должен был встретиться с другим бывшим российским парламентарием - Ильей Пономаревым. Вместе они давали показания Генеральной прокуратуре Украины против бывшего президента Виктора Януковича по делу о госизмене. У входа в отель, владельцем которого является не украинский гражданин, а - внимание номер один - спецпредставитель президента России по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков, к господину Вороненкову приблизился молодой человек в сером спортивном костюме, черной куртке и - внимание номер два - красных кроссовках. Убийца выхватил пистолет TT и открыл огонь по бывшему депутату и его охраннику. Всего он выстрелил семь раз, четыре пули попали в Дениса Вороненкова и две - в телохранителя. В свою очередь, охранник из автоматического пистолета Стечкина - внимание номер три - 14 раз выстрелил в нападавшего. Тот после всех этих выстрелов был ранен и позже скончался в больнице.

Несколько дней спустя украинским следователям стало известно имя убийцы. Им оказался 28-летний украинец Павел Паршов, который ранее служил в одном из добровольческих батальонов в Донбассе, воевавшем против сепаратистов.

Более того, вся сцена убийства была заснята на видео, которое было размещено в сети и показано по киевскому телевидению. Российские блогеры отреагировали на него однозначно, в русле формальной логики, хотя и с элементом цинизма. "Что это за киллер, который приходит на место в красных кроссовках и позволяет охраннику своей жертвы себя убить? Не киллер, а лох какой-то".

В Киеве началось масштабное расследование и параллельно российский Следственный комитет начал свое расследование по факту смерти Дениса Вороненкова по двум статьям - убийство и незаконный оборот оружия. Следствие только начато, а уже пошли по эфиру гулять версии. Одна из них довольно убедительного свойства, связанная с сомнительными бизнес-делами экс-депутата…

Кто кого терроризирует?

Показательно, что спустя несколько часов после убийства, когда еще не была даже установлена личность убийцы, украинский президент Петр Порошенко назвал произошедшее "актом государственного терроризма со стороны России". В Москве такое заявление назвали совершенно абсурдным.

В Киеве версия о причастности российских спецслужб к убийству экс-депутата Госдумы является основной. Мотив убийства по Геращенко - месть Кремля за то, что Вороненков рассказал на Украине все, что он знал о Януковиче и выдал некие секреты спецслужб. Но одновременно, по словам советника министра, - это предостережение другим российским политикам, чтобы те впредь не смели убегать из страны на Украину и выдавать какие-либо секреты, иначе их ждет участь беглого Вороненкова.

В Москве "измышления о некоем российском следе" назвали "пустыми". Спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что «Россия точно была не заинтересована в этом». «Он не представлял никакого интереса для России. Это пустой человек, который подвергался в России уголовному преследованию», - намекнула она. По ее словам, господин Вороненков «убежал от уголовной ответственности на Украину и сделал какие-то безумные, бессмысленные заявления». И это, увы, похоже на правду.

В России, в отличие от Украины, рассматриваются самые разнообразные версии случившегося и среди них - масштабное мошенничество Вороненкова в минувшие годы. Установлено что он является фигурантом дела, связанного с событиями 2010–2011 годов, когда экс-депутат, по версии следствия, вместе с другими лицами незаконно переоформил и продал здание, которое принадлежало кондитерской фирме «Тома». По данным СКР, в результате Вороненков получил около $1,2 млн и 6,4 млн руб. И это - лишь одно дело в длинной цепи его мошеннических сделок.

После бегства депутата-коммуниста на Украину у него, как считают в СКР, остались десятки кредиторов и обманутых им людей… И в те часы, когда писались эти строки, Москва озвучила имя заказчика убийства. Предполагаемого…

О том, что Вороненков был весьма темной личностью, пишут и зарубежные СМИ. Так, датская газета Politiken сообщает, что экс-депутат в первых же интервью в Киеве утверждал, что "против аннексии Крыма (присоединение полуострова сам-то он поддержал в Госдуме) "выступали многие кремлевские чиновники, но все было решено одним человеком".

Второй Литвиненко?

Но каковы бы ни были истинные мотивы заказчика убийства, оно совершенно очевидно приобрело политическое звучание. И что бы ни говорили представители российских политических кругов о том, что оно совершенно невыгодно Москве, когда та пытается наладить отношения с Америкой Дональда Трампа, ведет диалог с Марин Ле Пен, ведущим кандидатом в президенты Франции, тень подозрения витает над Москвой. "Вороненков - это второй Литвиненко", - пишет всезнающая журналистка Юлия Латынина (Александр Литвиненко, напомним, был подполковником российской разведки, бежавший на Запад - в 2006 году он был отравлен полонием и скончался в Лондоне). И как пишет Латынина в "Новой газете", "в Кремле опасаются, что в нынешнем положении России убийство Вороненкова будет сопровождаться не меньшим скандалом, чем теракт в центре Лондона с применением полония. “Несколько выстрелов навсегда произвели этого человека из афериста, сбежавшего от разборок, в мученика и святого".

От Порошенко уже требуют резких мер в отношении России вплоть до разрыва дипломатических отношений. И если это произойдет, и без того узкая калитка для общения двух стран вовсе захлопнется. "Благоприятным фоном" для этого являются перекрытие грузового сообщения между Украиной и самопровозглашенными республиками, санкции против "дочек" российского "Сбербанка" в Киеве, упомянутый скандал с "Евровидением". Можно признать, что каналы для дипломатических переговоров полностью перекрыты.

В ближайшие недели Петр Порошенко совершит визит в Вашингтон, где - можно не сомневаться - будет рассказывать Дональду Трампу о якобы совершенном по указанию Путина политическом убийстве в центре Киева. Это он может… В Америке, где ежедневно - в Белом доме, Конгрессе и прессе обсуждается тема вмешательства русских в прошедшие президентские выборы, такого рода сообщениям будут только рады.