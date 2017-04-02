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Константин Бондаренко: «Отрадно, что часть армянских политиков за мир с Азербайджаном» эксклюзив

Автор: Записал Заур Расулзаде, отдел политики 

Шокирующее для армянской власти предложение первого президента Армении Левона Тер-Петросяна вернуть территории вокруг Нагорного Карабаха Азербайджану вызвало немало дискуссий среди политологов и экспертов во всем мире.

Нaqqin.az поинтересовался, как восприняли заявление Тер-Петросяна эксперты на постсоветском пространстве.

Константин Бондаренко

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко:

«Заявление Тер-Петросяна стоит расценивать в свете предвыборной кампании. Естественно, до полного урегулирования карабахского вопроса еще далеко, но то, что в Армении все чаще появляются политики, способные спокойно и без националистической и ура-патриотической риторики вести дискуссию о судьбе Карабаха, вселяет надежду, что вопрос Карабаха, а следом за ним и вопрос добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном будет все-таки решен.

Главное, чтобы минский процесс с участием Баку и Еревана не повторял ошибок минского процесса, решающего судьбу Донбасса (главными из которых является полная бездеятельность и неспособность к компромиссам). Отрадно, что часть армянских политиков выступает за мир с Азербайджаном, хотя обо всех армянах говорить пока рано».

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