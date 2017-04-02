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Житель «квартала миллионеров» ограбил девушку в Баку Haqqin.az из зала суда

Автор: Инара Рафиггызы 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Зейнала Агаева завершилось судебное следствие по делу 24-летнего жителя Баку Эльшада Магеррамова.

Следствием было установлено, что 21 сентября 2016 года в поселке Бакиханова обвиняемый силой отобрал планшет и кошелек у Ферганы Абдуллаевой. Когда девушка пыталась оказать сопротивление и не отдала свой мобильный телефон, преступник принялся избивать ее кулаками. Девушка стала кричать и звать на помощь, и тогда Э.Магеррамов сбежал с места преступления.

Грабитель был задержан на следующий день. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 180.2.4 (разбой) УК Азербайджана.

В суде Эльшад Магеррамов полностью признал свою вину по предъявленным обвинениям. Он заявил, что познакомился с Ферганой в социальной сети «Одноклассники». Девушка искала работу в качестве домработницы или же помощницы по хозяйству. Преступник представился ей как владелец большого дома в «квартале миллионеров» и предложил девушке провести уборку в этом доме.

«Я назначил ей встречу возле станции метро «Нефтчиляр». У нее в руках был планшет и телефон. Чтобы отобрать их у Ферганы, я предложил ей пройтись пешком. Мы пришли в район частных домов в поселке Бакиханова. Когда остановились возле одного дома, я попросил у нее телефон, чтобы осветить его фонариком замочную скважину. Однако она не дала телефон. Я попытался вырвать планшет и телефон из ее рук. Она упала и я убежал. Когда я отбежал на достаточно далекое расстояние, то увидел, что смог вырвать у нее планшет и кошелек. В кошельке было всего 5 манатов. На следующий день сотрудники полиции арестовали меня. Я не бил Фергану», - заявил обвиняемый.  

Фергана Абдуллаева заявила, что познакомилась с обвиняемым в социальной сети «Одноклассники», когда искала там работу. Парень представился ей Эдуардом и сказал, что даст ей работу.

Затем потерпевшая рассказала о том, как оказала сопротивление грабителю и как он избивал ее кулаками за то, что она не отдавала ему телефон. По словам девушки, грабитель убежал лишь после того, как она начала кричать.

Девушка попросила суд строго наказать Эльшада Магеррамова.

Приговором суда преступник осужден на 5 лет лишения свободы. 

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