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Корреспондента радио «Свобода» избили в Ереване

 

В Ереване в районе Конд, недалеко от избирательного участка и штаба правящей Республиканской партии Армении, совершено нападение на корреспондента радио «Свобода» Сисака Габриэляна, передают армянские СМИ.

Все началось после того, как корреспондент заметил, что избиратели перед тем как идти на участок для голосования, заходят в штаб кандидата от РПА Акопа Бегларяна. Корреспондент заметил деньги в руках некоторых из них после того, как они выходили из штаба. После этого Сисак Габриэлян также зашел в штаб.

По его словам, при входе в штаб ему попытались помешать и не пускали внутрь, однако ему удалось войти. В штабе он увидел нескольких граждан и списки на столе.

Находящиеся там лица, заметив журналиста, пояснили, что не раздают взятки, а выдают зарплату. Габриэлян на свой телефон снял происходящее в штабе, в кадр попал также корреспондент AraratNews, у которого выхватили камеру. В этот момент находящаяся в штабе группа людей, в том числе молодых людей, напала на журналиста, выхватив у него телефон.

Началась потасовка, в ходе которой журналист получил повреждение в области глаза.

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