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Мать пятерых детей умерла во время родов

 

Сегодня в Губе Севиндж Сеидалиева родила ребенка при помощи кесарева сечения.  Для нее это были по счету пятые роды. После роженице ввели в вену препарат под названием «реополиглюкин». У женщины после препарата начался шок, и врачи не смогли спасти ее жизнь, передает АПА.

Как сообщила директор Губинского регионального перинатального центра Шахла Гасанова, в ходе родов врачебных ошибок допущено не было.

«Были соблюдены все процедурные правила. Женщина скончалась от препарата», - сказала она.

Отметим, что ребенок родился живым и здоровым.

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