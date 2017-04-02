Мать пятерых детей умерла во время родов

Сегодня в Губе Севиндж Сеидалиева родила ребенка при помощи кесарева сечения. Для нее это были по счету пятые роды. После роженице ввели в вену препарат под названием «реополиглюкин». У женщины после препарата начался шок, и врачи не смогли спасти ее жизнь, передает АПА.

Как сообщила директор Губинского регионального перинатального центра Шахла Гасанова, в ходе родов врачебных ошибок допущено не было.

«Были соблюдены все процедурные правила. Женщина скончалась от препарата», - сказала она.

Отметим, что ребенок родился живым и здоровым.