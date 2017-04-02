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Ресторан в Мадриде отказался обслуживать русских женщин

 

Один из мадридских ресторанов оказался в центре скандала после того, как его менеджер заявил организаторам большой вечеринки русскоязычных девушек, что "люди русского происхождения не приветствуются", передает РИА Новости.

О скандале на странице "Доброе утро, Мадрид!" в социальной сети Facebook сообщила организатор мероприятия, на которое были приглашены девушки, живущие в испанской столице, их мужья и друзья.

"Впервые за пять лет жизни в Испании почувствовала себя чернокожим героем эпохи апартеида", — написала Анастасия Самоторова.

Она рассказала, что женское русскоязычное сообщество в Мадриде периодически собирается отметить то или иное событие. Так, на праздновании 8 марта было около 150 человек, а на 1 апреля планировалась вечеринка на 100 человек.

"И вот, вчера вечером звонит мне менеджер мадридского Sagardi и сообщает, что резерв аннулирован. Почему? Не могу вам сказать… Давайте напрямую? Давайте! …Смысл в том, что люди происхождением из России "не формат" заведения Sagardi и не приветствуются в его ресторанах", — рассказала Самоторова.

Она написала заявление в полицию о дискриминации. После этого ей позвонил владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре и принес извинения за поведение и манеру общения своего сотрудника. Виньяспре заявил, что руководство "ни в коем случае" не согласно с "националистическими высказываниями в адрес русского сообщества", предложил не отменять вечеринку и пообещал "подготовить сообщение с публичными извинениями".

Тем не менее, от проведения встречи в этом ресторане организаторы категорически отказались и собрались в другом мадридском заведении.

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