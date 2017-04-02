Сегодня в Армении проходят парламентские выборы, которые станут ключевыми для этой страны. Армения переходит от президентской формы правления к парламентской. Различные СМИ, в том числе и ереванские, сообщают о многочисленных нарушениях в процессе голосования и даже драках на избирательных участках.

Между тем известный армянский политический обозреватель Айк Халатян в беседе с haqqin.az заявил, что ситуация в Ереване спокойная. «Я не верю в массовые нарушения. Почти на всех избирательных участках установлены камеры, беспрецедентное количество наблюдателей, в том числе и иностранных, внедрен механизм, не допускающий повторное голосование», - подчеркнул Халатян.

По словам армянского эксперта, явка на тех участках, где он побывал – высокая. Кроме того, до выборов армянским оппозиционным силам был обеспечен доступ к СМИ, в том числе и на телевидение.

Прокомментировал эксперт и технические проблемы во время голосования, когда произошли сбои работы дактилоскопического датчика (аппарат по сбору отпечатков пальцев). С такой проблемой столкнулись спикер парламента Армении Галуст Саакян, первый президент Армении Левон Тер-Петросян и даже действующий глава Армении Серж Саргсян.

По словам Халатяна, "Система действует впервые и технические накладки были неизбежны. Однако все разрешилось», отмечает эксперт.

Коснувшись ситуации после выборов, Халатян не исключил того, что могут быть силы, которые будут недовольны результатами выборов. «В Армении либеральное законодательство, в том числе и в плане проведения массовых акций протеста. Однако не думаю, что будут масштабные протесты», - отметил армянский эксперт.