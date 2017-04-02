Подписаться на уведомления
 

Несанкционированная акция в центре Москвы: десятки задержанных

 

Сотрудники полиции задержали более 20 участников несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщает в воскресенье, 2 апреля, ТАСС.

По информации корреспондента агентства, участники акции пытались пройти по Тверской улице в сторону Кремля. Полиция была вынуждена перекрыть движение возле Старопименовского переулка и задержать несколько десятков человек.

Как отмечается, возле Триумфальной площади усилены меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов с помощью громкоговорителей предлагают собравшимся разойтись, а также оттесняют их с проезжей части.

Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщило, что семь человек были задержаны у Манежной площади. Молодые люди находятся в припаркованном неподалеку полицейском автобусе.

Ранее сообщалось, что на Манежной площади задержаны два человека, один из них выглядит как старшеклассник.

1 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призыва устроить 2 апреля массовые беспорядки. По версии СК, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом размещало текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка.

3161 просмотров


Старости
Спецназовцы, погибшие за Азербайджан
Спецназовцы, погибшие за Азербайджан фото, наша память
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
3 Апр 11° / 5°
4 Апр 13° / 7°
5 Апр 15° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Учительница азербайджанской литературы повесилась в Билясуваре
Нурсултан Назарбаев прилетел в Баку
В штабе кандидата от партии Саргсяна обнаружено тело женщины
Эрдоган: "ЕС — это христианский союз"
Президент Латвии в Грузии обвинил Россию haqqin.az из Тбилиси
Британским паспортам вернут традиционный цвет после Brexit
Дитя Коммуны отнимает у Германии любимую игрушку - Евросоюз размышления публициста
Генпрокуратура о новых нарушениях на выборах в Армении видео; обновлено 17:00
Несанкционированная акция в центре Москвы: десятки задержанных
Айк Халатян: «В Ереване не будет протестов» эксклюзив
Ресторан в Мадриде отказался обслуживать русских женщин
Мать пятерых детей умерла во время родов
Корреспондента радио «Свобода» избили в Ереване
В Турции разработаны новые противотанковые ракеты
Как спасти азербайджанскую экономику наша аналитика, статья вторая
Электронное устройство "не узнало" и Тер-Петросяна обновлено 14:30
Житель «квартала миллионеров» ограбил девушку в Баку Haqqin.az из зала суда
Константин Бондаренко: «Отрадно, что часть армянских политиков за мир с Азербайджаном» эксклюзив
Итак, Россия и Украина накануне войны наша аналитика
Азербайджанские военачальники участвовали в учениях ВКС России российские источники
Завтра в Баку будет пасмурно
В Баку убийца отрезал головы брату и сестре обновлено 12:45
Наследный принц Дубая помог вытащить застрявший в пустыне грузовик видео
Главарь ИГИЛ находится в окруженном Мосуле
Во Франции двух несовершеннолетних девушек подозревают в подготовке теракта
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться