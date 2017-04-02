Британским паспортам вернут традиционный цвет после Brexit

Британские паспорта красного цвета после выхода страны из ЕС в 2019 году могут вновь стать традиционного темно-синего цвета, сообщает The Guardian.

Правительство Великобритании выделяет £490 млн в рамках контракта по изменению дизайна и производству новой версии британского паспорта.

Представитель МВД Британии пояснил, что паспорт страны регулярно меняется каждые пять лет в целях защиты от подделок.

Текущий контракт заканчивается в 2019 году, и многие политики, выступающие за выход Британии из ЕС, считают это лучшим моментом для того, чтобы на этот раз вернуть традиционный дизайн паспортов.

При этом в ведомстве подчеркнули, что пока окончательных решений по этим вопросам не принято. В 2019 году Британия должна будет покинуть ЕС в соответствии с тем, что 29 марта 2017 года премьер страны Тереза Мэй запустила процедуру Brexit.