Подписаться на уведомления
 

Британским паспортам вернут традиционный цвет после Brexit

 

Британские паспорта красного цвета после выхода страны из ЕС в 2019 году могут вновь стать традиционного темно-синего цвета, сообщает The Guardian.

Правительство Великобритании выделяет £490 млн в рамках контракта по изменению дизайна и производству новой версии британского паспорта.

Представитель МВД Британии пояснил, что паспорт страны регулярно меняется каждые пять лет в целях защиты от подделок.

Текущий контракт заканчивается в 2019 году, и многие политики, выступающие за выход Британии из ЕС, считают это лучшим моментом для того, чтобы на этот раз вернуть традиционный дизайн паспортов.

При этом в ведомстве подчеркнули, что пока окончательных решений по этим вопросам не принято. В 2019 году Британия должна будет покинуть ЕС в соответствии с тем, что 29 марта 2017 года премьер страны Тереза Мэй запустила процедуру Brexit.

553 просмотров


Старости
Спецназовцы, погибшие за Азербайджан
Спецназовцы, погибшие за Азербайджан фото, наша память
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
3 Апр 11° / 5°
4 Апр 13° / 7°
5 Апр 15° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Учительница азербайджанской литературы повесилась в Билясуваре
Нурсултан Назарбаев прилетел в Баку
В штабе кандидата от партии Саргсяна обнаружено тело женщины
Эрдоган: "ЕС — это христианский союз"
Президент Латвии в Грузии обвинил Россию haqqin.az из Тбилиси
Британским паспортам вернут традиционный цвет после Brexit
Дитя Коммуны отнимает у Германии любимую игрушку - Евросоюз размышления публициста
Генпрокуратура о новых нарушениях на выборах в Армении видео; обновлено 17:00
Несанкционированная акция в центре Москвы: десятки задержанных
Айк Халатян: «В Ереване не будет протестов» эксклюзив
Ресторан в Мадриде отказался обслуживать русских женщин
Мать пятерых детей умерла во время родов
Корреспондента радио «Свобода» избили в Ереване
В Турции разработаны новые противотанковые ракеты
Как спасти азербайджанскую экономику наша аналитика, статья вторая
Электронное устройство "не узнало" и Тер-Петросяна обновлено 14:30
Житель «квартала миллионеров» ограбил девушку в Баку Haqqin.az из зала суда
Константин Бондаренко: «Отрадно, что часть армянских политиков за мир с Азербайджаном» эксклюзив
Итак, Россия и Украина накануне войны наша аналитика
Азербайджанские военачальники участвовали в учениях ВКС России российские источники
Завтра в Баку будет пасмурно
В Баку убийца отрезал головы брату и сестре обновлено 12:45
Наследный принц Дубая помог вытащить застрявший в пустыне грузовик видео
Главарь ИГИЛ находится в окруженном Мосуле
Во Франции двух несовершеннолетних девушек подозревают в подготовке теракта
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться