В апреле Франция простится с Олландом. Кто бы не заменил его, Марин ле Пен уже стала лицом дома "Новая Европа". И лицо это многое говорит о том, какой желает стать Европа.

Все-таки поразительно, как женщины-политики быстро и точно вычислили Трампа и трампизм. Заветной мечтой этой славной когорты политиков является приглашение принять участие в Национальном молитвенном завтраке с Трампом. Такой чести удостоилась, например, Юлия Тимошенко, которая восхитила великосветскую тусовку американских гурманов великолепным нарядом. Но любимицей Трампа и безусловной фавориткой считается Марин Ле Пен. Далеко не модель, но Марин бросает вызов Меркель. Чем бы не кончилась кампания по выборам преемника Олланда, Марин уже лидер не только Франции, но и ЕС, с которым она намерена распроститься вслед за Англией. Тут очень кстати обострились проблемы со становым хребтом ЕС – Дойче банком. Германия очень кстати предлагает ЕС затянуть пояса.

Дитя Парижской коммуны

Французы гордятся тем, что Трамп вслед за их Марин повторяет, что ЕС – немецкий проект, евро – аналог немецкой марки, а Меркель все больше напоминает генерала де Голля перед закатом.

Две темы поссорили Марин и Меркель: миграция и секс-меньшинства. Меркель уповает на необъятность европейской цивилизации, а ее заигрывания с секс-меньшинствами разрушают традиции немецкой классической семьи – считают оппоненты канцлерин.

Марин категорически против заигрываний с отклонениями от традиций в семейном кодексе. Она за традиционную семью. Геи привели к власти женщин и обусловили возрождение матриархата – шутят французы, имея в виду Марин и ее все более активную племянницу. В ЕС будет править новый матриархат. В этом плане Марин уже сейчас обеспечила себе пост лидера Европы, носителя традиционных ценностей. Независимо от того, уцелеет ли ЕС или распадется.

Меркель: немцы, кому вы верите? Мне, дочери пастыря, или этой лягушатнице, носительнице вздорных генов Робеспьера, Дантона и Наполеона? Забыли, как Наполеон перекраивал карту немецких княжеств и с каким презрением перетасовывал колоду наших славных королей и королев?! А теперь это дитя Парижской коммуны намерено отнять у Германии ее любимую игрушку - ЕС.

Но не пламенные речи Марин и не платформа возглавляемого ею Народного фронта Франции, а скорость нарастания симпатии к Марин как к лидеру евроскептицизма и мультицинизма во Франции и в самой Германии вынуждает признать ее как серьезную политическую фигуру.

Тем более, Марин умеет защищаться и находить союзников даже там, где Меркель наблюдает лишь молчание ягнят. Марин популярна среди казахстанских немцев, ярых противников политики Меркель - «Германия безразмерная». После распада СССР и ЕС развалиться не зазорно, - считают советские немцы. После холодной встречи с Трампом в Вашингтоне Меркель активно ищет встречи с Путиным, чтобы прояснить для себя истинный смысл слова «не зазорно». Немецкие русисты предлагают 12 версий, и ни одна из них не укрепляет позиции Меркель в битве с Марин и Эрдоганом. Марин категорически против политики Меркель в отношении мигрантов. Возвращение каждого из них на родину обойдется Германии в 670 евро, а их миллионы. Зачем тратить деньги на возвращение, если много рациональнее потратить их на социальные программы на родине мигрантов? – спрашивает Марин и срывает бурю аплодисментов своих восторженных фанатов в Германии, Венгрии, Чехии….

Чем не состоятельнее тактика открытых дверей, тем стремительнее рост популярности Марин во всей Европе. Она уже давно забыла про Амона, Макрона и других конкурентов по президентской гонке. Это мелкие игроки, и они не смеют быть яркими. Не понимают потребность новой Европы в новых изгоях, тех самых студентиках, перевернувших в мае 1968 года мир. Куда им понять трампизм так, как его понимает Марин - как время изгоев, новых маратов, новых якобинцев с их жаждой категоричности и неприятием расплывчатых фраз в защиту "теории безразмерной Европы". Наоборот, наблюдается явление обратное, кварталы высокой преступности поглощают европейские города. Европа ассимилируется, что для Марин неприемлемо. «Мы не будем ждать, когда французский народ привыкнет жить с терроризмом». – заявила Ле Пен.

Железные леди и секс-меньшинства

Еще один эффектный ход Марин. На митингах Народного фронта все чаще стали выступать герои мая 1968 года, когда парижские студенты методом баррикадных боев свергли генерала де Голля, уж слишком поверившего в свою исключительность и незаменимость. Меркель встревожила поддержка Марин со стороны героя мая 1968-го Дени Кон-Бендита, депутата Европарламента и иконы европейского политического андеграунда. И пламя Парижа перекинулось на политые керосинчиком мирные крыши Берлина, Дрездена и Мюнхена. Заполыхала Германия, казалось бы, невосприимчивая к слишком уж бравирующим своими революционными традициями французским политтехнологам.

Тем более, что атаки яростными стали, когда вольно или невольно Меркель подставила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Вот тут Марин своего не упустила и нанесла поражение полководцам германской армии с не меньшим блеском, чем Наполеон при Аустерлице в 1804 году.

По инициативе Урсулы в феврале в Берлине состоялась конференция под весьма интригующим названием «Сексуальная ориентация и идентичность в бундесвере». От сексуальных меньшинств выступил офицер Маркус Отто, он служит в артполку и одновременно возглавляет клуб под названием «Рабочий кружок гомосексуальных служащих бундесвера – зарегистрированное объединение».

Участники почтенного собрания обсудили проблемы обращения с гомосексуальной частью военнослужащих и Урсула призвала бороться с «предрассудками».

Вот тогда-то и нанесла удар Марин – нельзя называть «предрассудками» негативное отношение к тихому поглощению секс-меньшинствами базовых ценностей и тем более институтов власти и управления. Судя по поддержке Марин, такова позиция большинства женских организаций Франции и Германии. Преступление бояться высказать протест рабочим кружкам гомосексуалистов в войсковых частях.

Не протестовать – трусость и предательство. Марин считает опасным явлением безразличие, равнодушие, страх выглядеть несовременным в обсуждении секс-меньшинств. Особенно после публикации статистики развращающего воздействия секс–меньшинств по отношению к детям. Здесь она абсолютный авторитет, так как опирается на статистику. Заигрывания с секс-меньшинствами привели к трагическим последствиям. В этой сфере Марин абсолютный лидер, и надолго.

Сильная сторона Марин - мобилизация на борьбу с однополыми браками. Опирается на данные ученых, социологов, в частности, на опубликованные в Нью-Йорк Таймс данные профессора Техасского унивесрситета Марка Регнеруса «Чем отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения».

Для детей однополых родителей характерна психическая неуравновешенность, 24% из них планировали самоубийство. Уровень подобных настроений среди детей из обычных семей - 5%.

31% детей, росших с матерью-лесбиянкой, 21%, росших с отцом-геем, принуждались к сексу, в том числе с родителями. В случае с гетеросексуальными семьями о жестоком обращении сообщают 8% опрошенных.

28% выходцев из однополых семей в Америке - безработные. В традиционных семьях -8%.

Данные других исследователей в разных странах примерно одинаковые. Эта трагическая зловещая статистика заставляет многократно серьезнее анализировать «заигрывание» Запада с секс-меньшинствами. Слишком часты случаи, когда взятие детей однополыми парами обрекает их на рабство. После подобных публикаций наконец заговорили о развращающем воздействии секс-меньшинств.

Меркель разочаровала Германию так же, как Германия – Европу

Меркель пытается перехватить инициативу и предлагает ради сохранения хотя бы формального единства ЕС продвигать идею Европы двух скоростей. Ответ Марин: То есть, высшая лига и группа аутсайдеров. Почему высшая лига должна платить за вторую лигу? Значит, высшая лига должна содержать ЕС, НАТО, мигрантов и теперь еще команду аутсайдеров? Если США отказалась от политики протекционизма, то во имя каких светлых идеалов стран-лузеров высшая лига должна содержать неэффективных и ленивых?

Марин переходит в атаку: Меркель разочаровала Германию точно так же, как Германия – Европу. Своим требованием затянуть пояса, она провоцирует сепаратизм в ЕС и ведет к развалу Евросоюза.

Идею Меркель о двух скоростях завернули и последователи Марин - Герд Вильдерс в Голландии, Беппе Грилло в Италии. Никто не намерен содержать страны со второй скоростью, тем более, есть еще страны и с третьей скоростью. Тут еще скандал с журналом «Шпигель». В Лионе Марин похвалила Англию за Брексит, обещала выйти из ЕС и НАТО, если заменит Олланда. Призвала французов последовать примеру американцев, они поставили свои «национальные интересы на первое место» и отдали голоса за Трампа и трампизм.

Трамп в восторге, Марин – друг и соратник. Спустя три дня очень кстати скандал в Берлине. На обложке свежего номера журнала «Шпигель» изображен Трамп с окровавленным ножом в одной руке и с отрезанной головой статуи Свободы в другой. Редактор называет Трампа угрозой и призывает оказать ему сопротивление. Меркель в ужасе в ожидании холодного приема в Белом доме, Марин, торжествуя, отмечает, как много пошлости, зависти к незаурядным лидерам в этой Германии накопилось. Делает новый блестящий ход: публикует предвыборную программу из 144 пунктов, где дает обещание восстановить четыре суверенитета: денежный, законодательный, территориальный и экономический, бороться с нелегальной миграцией и провести референдум о выходе Франции из ЕС и еврозоны. После шокирующей выходки «Шпигеля», Марин воспринимается как оазис благоразумия в море антитрамповской истерии. Ее рейтинг сейчас стабильно 25% .

Марин теперь видит себя фигурой европейского масштаба: чем больше будет агонизировать ЕС, тем больше союзников будет у Марин. Кто бы не стал преемником Олланда, Марин уже завоевала себе место в музее мадам Тюссо в качестве полководца евродвижения за спасение Европы. Это в начале гонки она обещала не дать заснуть французам и смириться с терроризмом, незаконной миграцией и засильем секс-меньшинств. Сейчас она намерена не дать заснуть Европе. В Германии нужен свой май 1968 года. Меркель такой же тормоз, как генерал де Голль в 68-м.

Марин стала иконой стиля во Франции и в Германии. Это более всего поражает канцлерин. Глядя на Марин, азартную и страстную, переставшая улыбаться Меркель видит длинную тень поверженного генерала.

Неважно кто будет президентом Франции, распадется или сохранится ЕС, Марин признана возглавить евромейнстрим. Ставка Марин на «национальный эгоизм» для отвода глаз. Замах теперь побогаче - новые арийцы. Объединить европейцев на новом уровне. Это сейчас в фаворе национал-сепаратисты, они стремятся крупные региональные анклавы сделать равноправными с государствами ЕС игроками. Речь о Шотландии, Фландрии, Каталонии, севере Италии, Корсике. Скоро будет иначе, идея Марин кажется многим очень симпатичной - Евросоюз «национальных эгоизмов» под флагом Франции.

Процветающая Франция или миллионы?

Еще более уверенно играет Марин с внутренними противниками. Банкир Макрон, прозванный Метеоритом, в качестве предвыборной программы не придумал ничего более оригинального, чем так высказать в Echos свое кредо «Нам нужны молодые французы, жаждущие стать миллиардерами». На что Марин парировала, что пока французы будут копить миллионы, мы потеряем Францию. Банкир всегда банкир и лозунг один на всех «обогащайтесь». Марин много скромнее: «За процветающую Францию».

Макрону нравится, когда его сравнивают с Жоржем Помпиду. Тот когда-то был сотрудником банка Ротшильда. Макрон был менеджером этого же банка и всего за пять месяцев стал миллионером.

Проведя сделку по покупке концерном Nestle одного из филиалов американской компании Pfiezer, Макрон заработал на сделке 2 млн. евро. Марин иронично отмечает, что во Франции переизбыток макронов, а время требует вспомнить о всем светлом, веселом и молодом, что подарила миру Французская революция. Лозунги Марин очень напоминают ленинский стиль с его знаменитым «земля - крестьянам, фабрики – рабочим». Марин: «Если вы живете во Франции, вы – француз. Или протестуйте по-французски: красиво». И как следствие на митингах скандируют: «В Америке – Трамп, в Европе – Марин». Категорично, сильно и предчувствие баррикад. Франция явно соскучилась по маю 1968 года и кажется, даже по Парижской коммуне.

Меркель видит в Марин соперницу, тем более опасную, что умеет себя интересно преподнести, скрывая национальный эгоизм. Идеал – новая наднациональная идентичность, французская модель евроцентризма. Марин создает новый Интернационал. Европа – империя качества жизни, поэтому за Марин дети и внуки мигрантов, получившие образование во Франции. Опасность незаконной миграции Марин предлагает видеть в понижении качества жизни, образования, и как следствие, понижение уровня конкурентности общества.

Марин польщена, от фанатов она удостоена высшей чести для французского политика, она получила прозвище gringalet - простак, замухрышка). Так солдаты ласково прозвали Наполеона после его первого крупного успеха – итальянского похода и разгрома австрийской армии. Не только для Франции, но и для Западной Европы Марин уже сейчас икона стиля, как Высоцкий для бардов. Проблема: Марин для СНГ - не ориентир, не бренд, не высота. Слишком другие революции за нашими спинами. Нам бы свою Марин сконструировать. Да где творцы культовых имен? Или вы думаете - без них обойтись можно?! Вдруг из портняжки выпархивает Коко Шанель, а в гончарной мастерской вдруг рождается рецепт мейссенского фарфора. Да хоть там пятьсот гончаров, как горшки лепили, так только на горшки и способны.

Антисистемный Трамп создает свою команду в ЕС, сейчас сверхяркая звезда нового Млечного Пути – Марин. Ставка на тех, кто более всех нервирует и бесит Меркель, а это Марин с ее "долой ЕС", политкорректность в отношении незаконной миграции и секс–меньшинств. И те, и другие навязывают диктатуру политкорректности.

Ле Пен и Фийон считают, что одной из ошибок Олланда была неверная оценка веса, влияния и «естественных интересов» России как в Европе (украинский кризис), так и на Ближнем Востоке (Сирия), а также следование в русле американской политики.

Марин на многие годы вперед будет определять приоритеты в подходах к актуальным вопросам Европы.

Франции нужен матриархат? Так вот, пчелиная матка прибыла. Наступили времена здоровых инстинктов. Наша железная леди справится с геями, мигрантами и с фанатками Натали Портман и Шарлиз Терон с их маршами «разгневанных женщин» в футболках с лозунгом «Weshouldallbefemenists» (Нам всем следует быть феминистками).

Чем больше проблем, тем выше завышенные ожидания.

Никакая Марин не Жанна дАрк и не Мари Кюри? Она хочет вернуть старый Париж. Тот, что жил неделями высокой моды. Как при Нероне, 300 дней – праздники для римлян, 50 дней – подготовка к гладиаторским боям. Где первые леди и их дочки со всего мира соревнуются своими частными модельными домами за право стать членом вожделенного Парижского синдиката высокой моды, куда даже наменитый итальянский дизайн – дуэт Dolce&Gabbana не вхож.

Тот Париж желает соревноваться своими кутюрными коллекциями и поражать Европу показами, где доведенную до абсурда роскошь удается так ловко превратить из откровенного китча в объект вожделения женщин по всему миру. Где роскошная отделка вышивки с изображениями карт Таро на моделях в образе сказочных лесных нимф, фей и готических колдуний, которые так прекрасно смотрятся на фоне костров войска нового Чингисхана – незаконной миграции.