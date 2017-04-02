Президент Латвии Раймонд Вейонис так прямо и заявил: “Латвия приложит все усилия для решения проблем, создаваемых «российской оккупацией». Это уверенное обещание президента Латвии прозвучало в присутствии 82-летнего Дато Ванишвили в селе Хурвалети Гроийского района, что в зоне грузино-осетинского конфликта.

Дом упомянутого жителя оказался отрезанным от остального села после того, как в 2015 году здесь были установлены приграничные опознавательные знаки самопровозглашенной республики Южная Осетия. Подобных вещей два президента повидали немало в ходе своего однодневного пребывания у территории, контролируемой российскими пограничниками. Информация о визите высоких гостей в село Хурвалети последовала сразу после того, как накануне по просьбе грузинской стороны Украина инициировала в Совете Безопасности ООН обсуждение положения в Абхазии и Цхинвальском регионе – оккупированных территориях Грузии. Политическая активность Грузии и ее союзницы Украины непосредственно связана с недавними «Парламентскими выборами» в Абхазии (12 и 26 марта) и запланированным на апрель «референдумом» в Южной Осетии, за которым должно последовать ее вхождение в состав РФ.

Украинская делегация в Совбезе ООН указала на сходство ситуаций в грузинских автономиях и в Крыму. Одновременно представители Украины призвали Совет Безопасности принять заявление для прессы, которое бы подтверждало суверенитет и территориальную целостность Грузии. Однако этот ход был незамедлительно заблокирован Россией.

Рассказав о перипетиях политической борьбы жителям Хурвалети, грузинский президент заверил их, что Украина и в дальнейшем будет держать грузинский вопрос в повестке дня Совета Безопасности ООН. Между тем, судя по последней информации, поступившей из Южной Осетии, подготовка к предстоящему, как тут говорят, историческому волеизъявлению населения – референдуму - идет полным ходом. И дом престарелого Дато Ванишвили, как и многих его земляков, судя по всему, теперь окажется в пределах России...