Подписаться на уведомления
 

Президент Латвии в Грузии обвинил Россию haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Президент Латвии Раймонд Вейонис так прямо и заявил: “Латвия приложит все усилия для решения проблем, создаваемых «российской оккупацией». Это уверенное обещание президента Латвии прозвучало в присутствии 82-летнего Дато Ванишвили в селе Хурвалети Гроийского района, что в зоне грузино-осетинского конфликта. 

Дом упомянутого жителя оказался отрезанным от остального села после того, как в 2015 году здесь были установлены приграничные опознавательные знаки самопровозглашенной республики Южная Осетия. Подобных вещей два президента повидали немало в ходе своего однодневного пребывания у территории, контролируемой российскими пограничниками. Информация о визите высоких гостей в село Хурвалети последовала сразу после того, как накануне по просьбе грузинской стороны Украина инициировала в Совете Безопасности ООН обсуждение положения в Абхазии и Цхинвальском регионе – оккупированных территориях Грузии. Политическая активность Грузии и ее союзницы Украины непосредственно связана с недавними «Парламентскими выборами» в Абхазии (12 и 26 марта) и запланированным на апрель «референдумом» в Южной Осетии, за которым должно последовать ее вхождение в состав РФ.

Украинская делегация в Совбезе ООН указала на сходство ситуаций в грузинских автономиях и в Крыму. Одновременно представители Украины призвали Совет Безопасности принять заявление для прессы, которое бы подтверждало суверенитет и территориальную целостность Грузии. Однако этот ход был незамедлительно заблокирован Россией.

Рассказав о перипетиях политической борьбы жителям Хурвалети, грузинский президент заверил их, что Украина и в дальнейшем будет держать грузинский вопрос в повестке дня Совета Безопасности ООН. Между тем, судя по последней информации, поступившей из Южной Осетии, подготовка к предстоящему, как тут говорят, историческому волеизъявлению населения – референдуму - идет полным ходом. И дом престарелого Дато Ванишвили, как и многих его земляков, судя по всему, теперь окажется в пределах России...

872 просмотров


Старости
Спецназовцы, погибшие за Азербайджан
Спецназовцы, погибшие за Азербайджан фото, наша память
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
3 Апр 11° / 5°
4 Апр 13° / 7°
5 Апр 15° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Учительница азербайджанской литературы повесилась в Билясуваре
Нурсултан Назарбаев прилетел в Баку
В штабе кандидата от партии Саргсяна обнаружено тело женщины
Эрдоган: "ЕС — это христианский союз"
Президент Латвии в Грузии обвинил Россию haqqin.az из Тбилиси
Британским паспортам вернут традиционный цвет после Brexit
Дитя Коммуны отнимает у Германии любимую игрушку - Евросоюз размышления публициста
Генпрокуратура о новых нарушениях на выборах в Армении видео; обновлено 17:00
Несанкционированная акция в центре Москвы: десятки задержанных
Айк Халатян: «В Ереване не будет протестов» эксклюзив
Ресторан в Мадриде отказался обслуживать русских женщин
Мать пятерых детей умерла во время родов
Корреспондента радио «Свобода» избили в Ереване
В Турции разработаны новые противотанковые ракеты
Как спасти азербайджанскую экономику наша аналитика, статья вторая
Электронное устройство "не узнало" и Тер-Петросяна обновлено 14:30
Житель «квартала миллионеров» ограбил девушку в Баку Haqqin.az из зала суда
Константин Бондаренко: «Отрадно, что часть армянских политиков за мир с Азербайджаном» эксклюзив
Итак, Россия и Украина накануне войны наша аналитика
Азербайджанские военачальники участвовали в учениях ВКС России российские источники
Завтра в Баку будет пасмурно
В Баку убийца отрезал головы брату и сестре обновлено 12:45
Наследный принц Дубая помог вытащить застрявший в пустыне грузовик видео
Главарь ИГИЛ находится в окруженном Мосуле
Во Франции двух несовершеннолетних девушек подозревают в подготовке теракта
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться