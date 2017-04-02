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Эрдоган: "ЕС — это христианский союз"

 

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал религиозный фактор главной причиной, по которой Турцию более 50 лет не принимают в Евросоюз, передает РИА Новости.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения накануне референдума по пакету изменений в конституцию, который пройдет в Турции 16 апреля. Эрдоган заявил о возможности проведения еще одного референдума, на который он предлагает вынести вопрос о целесообразности продолжения переговоров о вступлении страны в ЕС.

"Вы знаете, почему Турция не может вступить в ЕС уже 54 года? Причина совершенно понятна: ЕС — это христианский союз", — заявил Эрдоган, выступая на митинге в Анкаре.

Он назвал день референдума 16 апреля днем, когда "будет дан ответ на позицию ЕС". По его словам, благодаря изменениям в Конституцию, предполагающим переход на президентскую форму правления, развитие Турции ускорится, чего не желают враги страны. "Экономика Турции в 2016 году выросла на 2,9 %, тогда как целый ряд стран Запада не может преодолеть экономический кризис", — добавил турецкий лидер.

Он вновь обвинил западные страны в поддержке террористов ПКК.

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