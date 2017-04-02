Корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, что американские танки впервые в истории размещены на расстоянии 700 км от Москвы (в Прибалтике).
Об этом он написал в своём Twitter.
«Танки США ближе к Москве, чем когда-либо в истории. Примерно в 700 км», — написал Газдиев.
Perspective: U.S. tanks are closer to Moscow than they have ever been in history. ~700km pic.twitter.com/maQ2EUqd4J— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) 1 апреля 2017 г.
В конце января сообщалось, что часть американских танков «Абрамс» будет доставлена из Польши в Латвию, Литву и Эстонию после завершения совместных польско-американских учений.