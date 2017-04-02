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Американские танки в 700 километрах от Москвы впервые в истории

 

Корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, что американские танки впервые в истории размещены на расстоянии 700 км от Москвы (в Прибалтике).

Об этом он написал в своём Twitter.

«Танки США ближе к Москве, чем когда-либо в истории. Примерно в 700 км», — написал Газдиев.

В конце января сообщалось, что часть американских танков «Абрамс» будет доставлена из Польши в Латвию, Литву и Эстонию после завершения совместных польско-американских учений. 

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