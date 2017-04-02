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Саргсян победил на выборах, Тер-Петросян остался за бортом первые итоги

 

Большинство голосов на выборах в парламент Армении получила правящая Республиканская партия, показали данные экзит-полла. Всего, по данным исследования, в парламент проходят Армении четыре партии.

Среди них лидирует правящая Республиканская партия с 46% голосов по данным экзит-полла, проведенного компанией Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу телеканала «Еркир медиа», сообщает "Новости-Армения".

Второе место с 25%, по данным опроса, у блока «Царукян». Третью строчку занимает оппозиционный блок «Елк» («Выход») — 10%. На четвертой позиции — Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" с 5%. Были опрошены 19 130 избирателей. Опросы проводились во всех 13 избирательных округах на 125 избирательных участках.

Для прохождения в парламент партиям было необходимо набрать более 5% голосов, партийным блокам — более 7%. Блок партий "Армянский национальный конгресс" Левона Тер-Петросяна не смог набрать необходимое число голосов, согласно данным экзит-полла.

Выборы в парламент Армении прошли 2 апреля. По состоянию на 17:00 по местному времени явка составила 50,93%, сообщил ЦИК.

Парламентские выборы проходили по новой системе — исключительно пропорциональной. Избирался как минимум 101 депутат сроком на пять лет, еще четыре места зарезервированы для представителей этнических меньшинств. В парламенте уходящего созыва было 131 депутатское место.

Исследование российского ВЦИОМа, проведенного перед выборами, показало, что в парламент пройдут три партии: Республиканская партия, удерживающая большинство с 1999 года, блок «Царукян» и «Елк».

По прогнозу ВЦИОМ, рейтинг Республиканской партии накануне выборов составлял 21%, блока «Царукян» — 22%, «Елк» — 8%.

Выборы знаменуют переход от президентской к парламентской республике. Окончательно он будет оформлен после истечения в феврале 2018 года президентских полномочий Сержа Саргсяна. Согласно новой редакции Конституции, полномочия следующего президента будут исключительно представительскими, а изберет его парламент. Однако уже по итогам парламентских выборов изменится процедура утверждения премьер-министра: его предложит и утвердит партия или коалиция партий.

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