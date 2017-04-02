Израиль вооружился «Пращой Давида»

Израиль принял на вооружение новую систему ПРО «Праща Давида», сообщается на сайте премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

На авиабазе «Хацор» Нетаньяху принял участие в церемонии ввода в строй новой системы ПРО. На мероприятии также присутствовали министр обороны и высокопоставленные военные страны.

«Недалеко отсюда находится долина Эла, где Давид своей пращой сокрушил Голиафа. Три тысячи лет назад царь Давид защитил народ Израиля от его врагов... Как древний народ, который ценит жизнь, мы продолжаем идти путем царя Давида. Меч Давида в нашей руке, праща Давида в нашем небе и щит Давида на нашем флаге», — подчеркнул премьер.

Еще в 2012 году сообщалось, что в Израиле испытали новую систему ПРО под названием «Праща Давида».

«Праща Давида» задумана как промежуточное звено между тактическим комплексом «Железный купол», способным перехватывать ракеты малой дальности типа палестинских «кассамов», «градов», ливанских «катюш», и дальнобойными противоракетами Arrow («Стрела»), которые противостоят иранским «Шихабам» и сирийским «Скадам».