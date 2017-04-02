Сегодня футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев забил свой первый гол в составе команды «Жилина» в чемпионате Словакии.

«Жилина» в рамках 23-го тура принимала аутсайдера чемпионата «Татран Прешов». Команда Шейдаева выиграла со счетом 3:0. Азербайджанец вышел на замену на 62-й минуте при счете 1:0. Свой гол Рамиль забил на 78-й минуте, добив мяч в ворота головой после удара со штрафного и поставив точку в матче.

«Жилина» уверенно лидирует в чемпионате Словакии, имея 55 очков, и на 7 очков опережает ближайшего преследователя. До конца чемпионата страны осталось 7 туров.