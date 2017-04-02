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Русская православная церковь: «Ленина-богохульника надо убрать из Мавзолея»

 

Русская православная церковь (РПЦ) выступает за то, чтобы убрать тело Владимира Ленина из Мавзолея. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Представитель РПЦ подчеркнул, что во время Октябрьской революции «были жертвы, а были и палачи».

«Именами палачей нельзя называть улицы и площади, имена террористов и революционеров не должны увековечиваться, мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение», — заявил он.

В то же время с решением о захоронении тела Ленина в России «опоздали уже на четверть века», считает митрополит.

«Вот когда памятник Дзержинскому с площади Дзержинского убирали, вот тогда же надо было и вынести тело Ленина из Мавзолея», — сказал он.

Представитель церкви добавил, что «нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие».

«Мавзолей и мумифицированное тело — это тот реликт прошлого, от которого давно следовало бы отказаться», — заметил митрополит.

При этом, по его словам, Ленина «нельзя погребать по православным обрядам и традициям, потому что он был вероотступником, богохульником, (...) сам себя отлучил от церкви».

«Поэтому его следует погребать по тому обряду, который он заслужил», — подчеркнул Илларион.

В марте Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) призвал освободить Красную площадь от «останков главного гонителя и мучителя XX века», что должно послужить «одним из символов примирения русского народа с Господом». В ответ зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что призывы убрать тело Ленина из Мавзолея не соответствует православным канонам.

В апреле 2016 года ВЦИОМ провел среди россиян опрос, нужно ли хоронить вождя Октябрьской революции. 60 процентов респондентов ответили положительно, 36 процентов торопят с этим власти, а 24 процента предлагают подождать, пока уйдет последнее поколение людей, которым Ленин был дорог.

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