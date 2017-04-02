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Армению ждет волна протестов комментирует Сергей Балмасов

Автор: Московское бюро haqqin.az 

Предварительные итоги парламентских выборов в Армении не стали сюрпризом для представителей экспертного сообщества. Во всяком случае, как заявил haqqin.az старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, то, что большинство голосов на выборах в парламент Армении получила правящая Республиканская партия (РПА) – ожидаемо. И при этом, по словам Балмасова, не стоит исключать новую волну протестов, которые будут организованы недовольными итогами голосования.

Сергей Балмасов

Напомним, что согласно данным экзит-поллов, на выборах лидирует правящая Республиканская партия с 46% голосов. На втором месте с 25% находится блок «Царукян». На третьей строчке оппозиционный блок «Елк» («Выход») - 10%. На четвертой позиции - Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" с 5%.

Блок Левона Тер-Петросяна, который многие называли «партией мира», не смог набрать необходимое число голосов согласно данным экзит-полла.

По мнению Балмасова, за время правления Сержа Саргсяна Армения привыкла к акциям протеста. «В этой стране традиционно горячо реагируют на любые события, уровень протестной активности просто зашкаливает. И это одобряет Запад, воспринимая происходящее как элемент демократии», - отмечает эксперт.

При этом, по его словам, из Армении продолжают уезжать люди, что может быть на руку действующим властям. «Ведь покидают страну пассионарная часть населения».

Балмасов прокомментировал и слабый результат «партии мира» - блок Левона Тер-Петросяна, который шел на выборы под лозунгом мира с Азербайджаном и необходимости уступок.

«Призывы к миру не особо популярны в Армении. Уступки неизбежно скажутся на обороноспособности страны. И именно поэтому уровень поддержки партии мира в этой стране крайне низок. Однако с точки зрения властей было бы опрометчиво не пускать блок Тер-Петросяна в парламент. Опасности эта сила не представляет, а все тому же Западу это будет приятно», отметил Балмасов.

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