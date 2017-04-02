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Пожар в торговом центре в России: эвакуировано 5,5 тыс. человек

 

Один человек пострадал и 5,5 тыс. были эвакуированы в результате пожара в крупнейшем торговом центре Воронежа, передает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МЧС по региону.

Информация о пожаре в торговом центре "Галерея Чижова" поступила в 18:28 по московскому времени. По данным МЧС, была повреждена кабельная шахта с первого по пятый этажи.

"Были эвакуированы около 5,5 тыс. человек. Один пострадавший, надышавшийся дыма. Сегодня торговый центр работать уже не будет. Закрылся до выяснения обстоятельств", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что было тление и "ничего не горело". В 19:20 по московскому времени пожар ликвидировали, причины возгорания устанавливаются.

Торговый центр "Галерея Чижова" состоит из 25-этажного делового центра, являющегося самым высоким зданием Воронежа, а также 8-уровневого развлекательного центра. Его площадь составляет 144 тысячи квадратных метров. В центре расположены магазины, гипермаркеты, несколько этажей автопарковки, кинотеатры, фудкорты.

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