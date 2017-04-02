Роберт Кочарян: «Выборы в Армении – борьба кошельков с использованием методов насилия»

«На этих выборах идеологическая борьба не имела никакого значения. Очевидно, была борьба кошельков с использованием методов насилия. Тем более, что многие избиратели оказались в таком тяжелом социальном положении, что, судя по всему, не были готовы отвергнуть деньги и, по-видимому, приняли участие в аукционе голосов», - заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, комментируя итоги сегодняшних парламентских выборов в Армении.

Как сообщает радио Азатутюн, Р.Кочарян не проголосовал на выборах. Как сообщил Радио Азатутюн руководитель его офиса Виктор Согомонян, Роберт Кочарян в данный момент находится за пределами Армении. По словам Согомоняна, Кочарян в Москве принимает участие в заседании совета директоров корпорации АФК "Система", следовательно, не сможет пойти на избирательный участок.