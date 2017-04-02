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Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии данные exit poll

 

Премьер-министр Сербии Александр Вучич побеждает на выборах президента Сербии с результатом 56,5%, свидетельствуют обновленные данные exit poll, опубликованные агентством Ipsos Strategic.

На втором месте находится бывший омбудсмен Сербии, юрист по образованию Саша Янкович с 15,3%. На третьем месте — политик-пародист студент Лука Максимович под псевдонимом Любиша Прелетачевич-Белый с результатом 9,2%.

На четвертом месте глава МИД Сербии с 2007 по 2012 годы, а с 2012 по 2013 — председатель Генеральной ассамблеи ООН Вук Еремич, набирающий 5,6%. Бессменный лидер Сербской Радикальной партии Воислав Шешель получает 4,5%. Все остальные кандидаты набирают менее 3% голосов.

Результаты exit poll обновляются по мере поступления новой информации с избирательных участков. Согласно первым данным, Вучич побеждал с результатом 58,1%.

Первые предварительные официальные результаты будут объявлены Республиканской избирательной комиссией, как ожидается, после 22.00 (23.00 мск).

Всего в выборах, состоявшихся в воскресенье, участвуют 11 кандидатов. Для победы в первом туре необходимо набрать более половины голосов избирателей. В противном случае через две недели пройдет второй тур с участием двух наиболее популярных кандидатов.

Президент Сербии избирается сроком на пять лет. Действующий президент Томислав Николич, имеющий право на второй мандат, не участвует в выборах из-за потери поддержки правящей Сербской прогрессивной партии.

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