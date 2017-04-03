Тереза Мэй: "Великобритания не уступит Гибралтар"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не позволит Гибралтару уйти из британской юрисдикции без согласия гибралтарцев, сообщают в воскресенье британские СМИ со ссылкой на офис британского премьера, Интерфакс.

"Мы никогда не будем вступать в соглашения, в соответствии с которыми люди Гибралтара перейдут под суверенитет другого государства вопреки их свободному и демократическому волеизъявлению", - приводят СМИ слова Т.Мэй, сказанные ею главному министру Гибралтара Фабиан Пикардо.

СМИ напоминают, что Испания может потенциально заблокировать доступ Гибралтара к любой торговой сделке с ЕС, а политики в Лондоне опасаются, что Мадрид будет использовать право вето для установления контроля над Гибралтаром.

В минувшую среду Т.Мэй подписала письмо, которое официально запустило процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из ЕС было доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску в тот же день.