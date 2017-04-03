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Азербайджан завоевал 11 медалей на чемпионате Европы по борьбе

Автор: Отдел спорта 

В венгерском городе Сомбатхей завершился чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. Сборная Азербайджана завоевала 11 медалей - 5 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых.

Азербайджанские вольники добыли 2 золота и 3 бронзы. Награды высшей пробы в активе Теймура Мамедова (63 кг) и Гаджимурада Омарова (70 кг), бронзу взяли Али Рагимзаде (61 кг), Исмаил Абдуллаев (74 кг) и Кенан Алиев (86 кг). В командном зачете сборная Азербайджана заняла 4-е место, уступив России, Грузии и Турции.

 

Наша женская команда завоевала серебро и бронзу, которые в активе Лейлы Гурбановой (53 кг) и Алены Колесник (58 кг) соответственно. Тут Азербайджан в командном зачете на 7-м месте.

Наибольшее число золотых медалей выиграли отечественные борцы греко-римского стиля. Они трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета и еще один раз выиграли бронзу. Золото на счету Мурада Мамедова (59 кг), Исламбека Дадова (71 кг) и Орхана Нуриева (98 кг). Единственную бронзу завоевал Эльтун Везирзаде (80 кг).

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, если считать по количеству очков, в командном зачете заняла 3-е место. Если же учитывать количество золотых наград, то наши «классики» на 1-й позиции. Для сравнения стоить отметить, что такие сильные команды, как Россия и Грузия остались в этой дисциплине без золота.

Чемпионат Европы U-23 проводился в третий раз. В 2015 году Азербайджан завоевал 9 медалей (1 золото, 2 серебра и 6 бронз), в 2016-м – 13 (3-4-6).

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