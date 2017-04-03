Итак, парламентские выборы в Армении остались позади. Правящая партия принимает поздравления в связи с выборами, где невооруженным глазом было обнаружено такое количество всех видов нарушений (порядка 2000), что их хватило бы на несколько стран с таким же числом избирателей (на выборах проголосовали 1 млн 317 тыс. 936 человек или 50,93% избирателей).

Если к этому добавить закулисные маневры правящей Республиканской партии с ближайшими конкурентами, с лидерами которых на всем протяжении предвыборной кампании шли ожесточенные торги за места, должностные кресла и иные преференции, то страна хайков может спокойно вздохнуть. Никого не пристрелили, никто не бросился в Севан, во всяком случае пока. Никто не обнародовал сенсационные записи президента со своими лжепротивниками, никто не опубликовал избранные места из переписки с друзьями – А. Кочаряна с С.Саргсяном, Л.Тер-Петросяна с азербайджанскими политиками. Опять же пока. Все еще впереди.

И все же Армения Саргсяна и КО может вздохнуть спокойно. Нейтрализована главная альтернатива правящей партии и всех кто с ней. А с ней практически все, кто называет себя блоком «Царукян», «Елк», "Дашнакцутюн и пр. А также те, кто себя никак не называет, но при необходимости нажимает на курок. И все они вместе с генералиссимусом из Степанакерта против того, за кем шли все годы называвшиеся перестройкой, с кем заключали тайные и явные договора с руководителями НКАО, с кем вместе убеждали Москву, что никакой экспансии со стороны Еревана нет.

Короче, против Левона Тер-Петросяна. Если верить результатам парламентских выборов, то победу партийцев действующего президента (он покинет свой пост в 2018 по истечении президентского срока) следует понимать не только как личное достижение. Победил его, саргсяновский политический курс – курс на агрессию, на бескомпромиссность, курс на захват чужих территорий, курс на жёсткое противостояние. Таковых в правящих рядах, по данным ВЦИОМ не более 20-25 процентов. Но если сюда добавить порядка 30 процентов блока «Царукян» и «Елка», то получается почти половина электората. И все же, это не единогласное массовое большинство начала армянского вызова. А проиграл тот, кто предлагал мир, возвращение оккупированных территорий, и заявил открыто, что нужно немедля садиться за стол переговоров с Азербайджаном, ибо без решения этой проблемы – мира с Баку Армения обрекает себя на изоляцию, блокаду, со всеми из этого вытекающими печальными последствиями – вынужденную эмиграцию соотечественников, полуголодную жизнь тех, кто останется в обреченной на бесконечную войну родиной.

Такова была платформа экс-президента Л.Тер-Петросяна. Того самого, в годы правления которого состоялось все то, что он ныне хотел бы разменять на мирную жизнь для своих соотечественников: аннексия НКАО, захват окружающих азербайджанскую автономию районов. Напоминаю об этом не из-за злорадства, а исключительно по двум причинам. Первая – ни один политический деятель современной Армении не отказывается от идеи Великой Армении, а следовательно всякого рода новые идеи есть суть тактики, а не стратегии. Стратегия остается прежней. Просто на данном этапе общие условия противостояния с Турцией и Азербайджаном представляются менее благоприятными, чем еще недавно.

Вторая причина: при всем при том, в Армении официально сформулирован новый, отличный от крайне националистического пути развития – курс на поиск мирного урегулирования конфликта с Азербайджаном. Это при всех известных оговорках – серьезный сдвиг в политическом сознании националистической Армении, который должен быть отмечен и учтен в процессе продолжающейся ставки на силовое решение всех проблем, утверждаемый практически всеми остальными влиятельными политическими силами. Если учесть, что окончательно позиция Тер-Петросяна вызрела и была сформулирована в нынешнем 2017 году, то придется делать вывод, что его идеи не скоро овладеют армянскими массами. Для выступления с альтернативных агрессивному курсу позиций понадобилось что-то около 30 лет. Исторически меньше чем миг. Но чтобы рассчитывать на успех в предстоящих через 25-30 лет с последователями нового мышления по-армянски, т.е. с последователями Тер-Петросяна Азербайджану необходим учет этого фактора в отношении с Арменией и в широком плане – во внешнеполитической деятельности.

Можно предположить, что ожидаемые перемены, связанные с государственным устройством и в целом управлением страной окажутся такой же иллюзией как и война до победного конца за Карабах. Ближайшее десятилетие решающее значение для большинства стран региона будет иметь эффективное решение социальных проблем населения. Это обстоятельство не сулит политическому руководству страны ничего хорошего.

Сарсян же уйдет при первой же возможности. Или же его уйдут при возгорании очередного социально-политического кризиса. Увы, неизбежного, потому что на парламентских выборах никто не сказал ничего внятного о путях выхода из тупика. Если, конечно, не считать лозунг коммунистов - «Родина, работа, социализм» Впрочем, как раз об этом – пути к переменам и говорил Л.Тер-Петросян. Но его перекричали желающие воевать и таким образом продолжать строительство “Великой Армении”.