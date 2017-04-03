Подписаться на уведомления
 

Лукашенко едет к Путину

 

Президент РФ Владимир Путин встретится в Санкт-Петербурге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

"В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить ряд ключевых вопросов двусторонней повестки дня, перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные и региональные проблемы", - говорится в сообщении. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры двух стран, безусловно, обсудят и те "разногласия, которые имеют место в плане разных нюансов в процессе евразийской интеграции, и хозяйственные разногласия в плане двусторонних отношений".

307 просмотров


Старости
Житель «квартала миллионеров» ограбил девушку в Баку
Житель «квартала миллионеров» ограбил девушку в Баку Haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 11° / 4°
4 Апр 12° / 6°
5 Апр 15° / 7°
6 Апр 16° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Противников Ле Пен разогнали слезоточивым газом
Лицо новой Армении: Саргсян, Тупой Гагик и Дашнаки наш комментарий
Лукашенко едет к Путину
Тер-Петросян вновь проиграл, Армения вновь выбирает войну комментарий по горячим следам
Азербайджан завоевал 11 медалей на чемпионате Европы по борьбе
Тереза Мэй: "Великобритания не уступит Гибралтар"
Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии данные exit poll
Роберт Кочарян: «Выборы в Армении – борьба кошельков с использованием методов насилия»
Пожар в торговом центре в России: эвакуировано 5,5 тыс. человек
Армению ждет волна протестов комментирует Сергей Балмасов
Русская православная церковь: «Ленина-богохульника надо убрать из Мавзолея»
Первый гол Рамиля Шейдаева в чемпионате Словакии видео
Израиль вооружился «Пращой Давида»
Центризбирком Армении обнародовал: "Саргсян, Тупой Гаго и дашнаки" первые итоги; обновлено 01:11
В Армении закрылись избирательные участки
1700 нарушений на выборах в Армении видео; обновлено 19:45
Американские танки в 700 километрах от Москвы впервые в истории
Учительница азербайджанской литературы повесилась в Билясуваре
Нурсултан Назарбаев прилетел в Баку
В штабе кандидата от партии Саргсяна обнаружено тело женщины
Эрдоган: "ЕС — это христианский союз"
Президент Латвии в Грузии обвинил Россию haqqin.az из Тбилиси
Британским паспортам вернут традиционный цвет после Brexit
Дитя Коммуны отнимает у Германии любимую игрушку - Евросоюз размышления публициста
Несанкционированная акция в центре Москвы: десятки задержанных
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться