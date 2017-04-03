Лукашенко едет к Путину

Президент РФ Владимир Путин встретится в Санкт-Петербурге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

"В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить ряд ключевых вопросов двусторонней повестки дня, перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные и региональные проблемы", - говорится в сообщении. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры двух стран, безусловно, обсудят и те "разногласия, которые имеют место в плане разных нюансов в процессе евразийской интеграции, и хозяйственные разногласия в плане двусторонних отношений".