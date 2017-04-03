Армения выбирает войну. Таков главный итог парламентских выборов, состоявшихся сегодня в Армении. Этот итог был предсказуем, и он важнее привычных фальсификаций, без которых не обходятся не одни выборы в Армении. Их масштаб зашкаливал и на сей раз. Имело место очередное торжество сталинского изречения: «Не важно, как проголосуют - важно, как подсчитают». Подсчитали «правильно», вытащив из избирательной урны «победу» правящей Республиканской партии Армении (РПА), что открывает путь Сержу Саргсяну к правлению страной, теперь уже не из президентского, а из премьерского кресла.

«Словно 1500 гладиаторов выпустили на арену»

Шуткой дня, безусловно, можно считать сообщение Полиции Армении о том, что в день выборов в Национальное собрание зарегистрировано 153 сообщения о предполагаемых избирательных правонарушениях, 21 из которых переданы в органы предварительного следствия, 54 находятся на этапе подготовки материалов, 62 — проверки, 16 сообщений не были подтверждены в результате проверки. Удивительно, что признали хотя бы это количество правонарушений.

Учитывая армянские реалии, вполне могли бы опровергнуть факт нарушений, даже несмотря на то, что в одном из штабов кандидата от правящей Республиканской партии Армении Армана Саакяна было обнаружено тело пожилой женщины. Более того, я удивлен, что еще не было выступления представителя РПА на тему существенного прогресса, достигнутого по уменьшению количества погибших в ходе очередных скандальных «выборов», с упоминанием того известного факта, что путь Сержа Саргсяна к президентскому креслу в 2008 году был усеян трупами 10 граждан Армении.

«Словно 1500 гладиаторов выпустили на арену. Таких выборов не бывает. Мы всего лишь наблюдаем процесс воспроизводства власти посредством отдельных лиц, и несколько оппозиционеров, борющихся с колоссальными финансовыми средствами. Конечно, это не выборы», - заявил в беседе с Первым Информационным кандидат в депутаты от блока ОРО Размик Петросян. Эта оценка, как видим, сильно контрастирует с благостным сообщение армянской полиции.

Кроме того, инициатива "Гражданский наблюдатель" сообщает о более 1700 нарушений в ходе выборов в Национальное собрание Армении, 1032 из которых было зафиксировано в ходе голосования. Таковы цифры и комментарии. Хотя и без них было очевидно - РПА готовится к массовым фальсификациям, понимая, что на честных и прозрачных выборах им грозит разгромное поражение.

Чтобы понять масштаб фальсификаций, следует напомнить о том, что идентификационное устройство не сработало надлежащим образом, и даже Сержу Саргсяну пришлось поочередно менять пальцы обеих рук, пока прибор не выдал необходимый чек. Аналогичная ситуация произошла и с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном.

И это - в присутствии огромного числа наблюдателей, журналистов, граждан! Несложно понять, как «работало» это устройство в регионах, селах и маленьких городах, где контроля было намного меньше, где народ традиционно более запуган местным криминалитетом, давно уже слившимся с армянской властью. Ну а главное - голоса на местах также подсчитывали «нужные» люди. Они знают правила игры и понимают, чем чревата хотя бы попытка воспротивиться заранее расписанному сценарию.

В итоге, судя по всему, «победила» на выборах РПА, а на втором месте блок Царукян. Разница между ними – почти двукратная, в совокупности они «набрали» около 70% голосов избирателей. При этом, пятипроцентный барьер прошли блок «Елк», АРФ «Дашнакцутюн», партия «Армянское возрождение». А вот недотянули до нужной отметки блок «Оганян-Раффи-Осканян» и блок «Конгресс-НПА». И это - более, чем примитивно и циничо расписанный итог «выборов».

«Черный юмор» от РПА

Начнем с того, что по прогнозу ВЦИОМ, рейтинг РПА накануне выборов составлял всего 21%, и она уступала даже блоку «Царукян», за который готовы были голосовать 22% избирателей. В итоге, сторонники Доди Гаго (Тупицы Гагика, а именно таков «творческий псевдоним» Царукяна), свои проценты получили. А вот за счет чего и кого столь стремительно вырос рейтинг РПА - секрет Полишинеля. Правящей партии просто приписали голоса ее главных противников на нынешних выборах.

Обращает на себя внимание и то, что выборы прошли 2 апреля. Ровно год назад армянская армия потерпела сокрушительное поражение в ходе четырехдневной войны, лишившись ряда стратегически важных высот, понеся огромные потери в живой силе. Что еще более важно - рухнул миф о «непобедимости» армянской армии и «непроходимости» армянской линии обороны имени опального ныне Сейрана Оганяна.

Чем еще тогда все закончилось? Массовыми акциями протеста в Армении, обвинениями в адрес Сержа Саргсяна в неспособности удерживать захваченные территории, в коррупции в армии, в готовности на любые уступки Азербайджану. И вот сегодня, в день, когда в РА вспоминают итоги апрельской войны, проводятся парламентские выборы, по итогам которой «победу» рисуют правящей РПА во главе с Саргсяном. Это – «черный юмор» какой-то, право слово.

Особенно, на фоне недавних акций протеста, связанных со смертью Артура Саркисяна, который в июле прошлого года на собственной машине, прорвав полицейский кордон, пронес еду и медикаменты захватившим полк повстанцам «Сасна Црер». Неужели все те, кто обвинял армянскую власть в убийстве Артура - тоже голосовали за РПА? Допускаю, что именно так и заявят в штабе РПА. От них и не такого ожидать можно.

Ведь, в РПА сделали все для физического устранения от участия в выборах наиболее знаковых своих оппонентов. В частности, Самвела Бабаяна, который обладает огромным авторитетом среди «карабахцев» и открыто заявлял о своих политических амбициях. Но, Бабаян был арестован аккурат накануне выборов. Таким образом, РПА избавилась не только от него самого, но и ослабило альянс «Оганян-Раффи-Осканян», который Бабаян координировал.

В итоге, ОГО в парламент не пропустили. И это – личная месть Сержа Саргсяна лидеру Партии «Наследие» Раффи Ованнисяну. Сомневающимся хочу напомнить, Ованнисян так и не признал итоги последних президентских выборов в РА, называя себя их победителем. И вот - пришла «ответка». Ожидаемая, циничная, примитивная.

Примитивная в том числе и потому, что даже традиционно лгущий ЦИК Армении вынужден был нарисовать Ованнисяну в 2013 году 36,75% голосов избирателей. За эти годы экономическая, демографическая, внутриполитическая ситуация в стране лишь ухудшалась, преследование инакомыслящих продолжалось, как продолжился и массовый выезд граждан РА. Плюс, имело место поражение армянской армии в прошлогодней апрельской войне. И что вы думаете? Оказывается, все это лишь «увеличило» число сторонников Сержа Саргсяна и РПА!

Последователи кровавого диктатора

Ну и последнее. Нет ничего неожиданного, что в парламент не пропустили сторонников Левона Тер-Петросяна. Он ведь снова заявил о важности и неизбежности уступок со стороны Армении для скорейшего и мирного урегулирования карабахского конфликта. Однажды такие речи уже стоили ему власти. Время показало, что Тер-Петросян был прав в своих выкладках. Но у руководства Армении, которое пришло к власти на популяризации тезиса о невозможности уступок в карабахском конфликте, иные расчеты. Они – не созидатели, а разрушители.

Они хватаются за карабахскую проблему, как за последнюю соломинку. И им не нужны в парламенте те, кто будет иметь доступ к трибуне, с которой могут прозвучать речи о бессмысленности новых жертв среди армян и азербайджанцев. Им нужна такая ручная и тупая «оппозиция», как Гагик Царукян, которого пару лет назад Саргсян откровенно унизил. Им нужна террористическая АРФД «Дашнакцутюн», которая совершала теракты в европейских столицах.