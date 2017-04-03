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Противников Ле Пен разогнали слезоточивым газом

 

Более тысячи человек вышли на улицы французского города Бордо в воскресенье с акцией протеста против выступления кандидата на пост президента Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает телеканал BFMTV.

Как сообщили организаторы акции протеста, в ней приняли участие 2 тысячи человек. Полиция утверждает, что на демонстрацию вышли около 700 человек.

Также в акции протеста принял участие соперник Ле Пен лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу.

По данным телеканала, некоторые из демонстрантов забрасывали полицию болтами и банками. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Десять человек были задержаны.

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Противников Ле Пен разогнали слезоточивым газом
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