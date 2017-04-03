Армяне продолжают стрелять

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.





С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли Газахского района и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Шихлар, Мярзили Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.