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Любить Барселону и болеть за «Реал» Так могут только азербайджанцы

Автор: Отдел спорта 

«Молодые люди из Азербайджана приезжают в Барселону в основном из-за знаменитого местного одноименного футбольного клуба, но город так очаровывает их, что они затем снова посещают столицу Каталонии, а некоторые выбирают ее в качестве места для учебы», — говорит президент Азербайджанского общества Барселоны Керим Керимов.

Дом Азербайджана в Барселоне открыл свои двери 12 февраля с целью продвигать в Каталонии культуру и традиции Страны Огней, а также заполнить вакуум, существующий из-за отсутствия консульства Азербайджана в Каталонии. Здесь, по официальным данным, проживают 178 азербайджанцев, сообщает haqqin.az со ссылкой на информагентство EFE.

«И хотя главной достопримечательностью для азербайджанской молодежи в Каталонии является футбольный клуб «Барселона», узнав о городе больше, они хотят приехать сюда вновь, в том числе и для учебы, так как в Барселоне хорошие университеты», — рассказывает Керим Керимов, приводя в пример самого себя.

Он приехал сюда, чтобы получить степень магистра в Университете Барселоны, который считает лучшим в Европе. Позднее Керимов решил остаться тут.

По словам секретаря общества Фархада Абдуллаева, «большинство людей в Азербайджане знают о Барселоне, а некоторые считают ее одним из лучших городов в Европе, и поэтому приезжают сюда. Я знаю много азербайджанцев — поклонников мадридского «Реала», которые живут в столице Каталонии».

Для тех, кто не знает: «Барселона» и «Реал» являются принципиальнейшими соперниками, если не злейшими врагами. Матчи между ними, именуемые «Эль Класико», вызывают огромный интерес не только в Испании, но и во всем мире. Находясь в Барселоне и общаясь с местными жителями, лучше не упоминать название мадридского клуба, особенно в положительном контексте. Поэтому очень сложно представить истинных болельщиков «Реала», живущих во враждебной футбольной атмосфере в Барселоне. Однако, если верить Фархаду Абдуллаеву, азербайджанцам это удается.

Но вернемся от дел футбольных к теме информационного вакуума. «Испанцы об Азербайджане знают значительно меньше, чем азербайджанцы об Испании, — утверждает EFE. — В связи с этим Азербайджанское общество Барселоны хочет изменить ситуацию и быть мостом между двумя странами».

«К сожалению, существует такая проблема, — говорит адвокат Хавьер Медина, безвозмездно выделивший Азербайджанскому обществу свое офисное пространство. — Все страны, названия которых заканчиваются на «ан», звучат для испанцев одинаково, и они равняют их под одну гребенку: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан… Хотя это абсолютно разные страны. Азербайджан — стабильное государство, светское и экономически ни от кого не зависящее. Основная часть доходов — от нефти и газа. После обретения независимости в Азербайджан пришли компании из США и Великобритании, что привело к вестернизации страны, особенно в столице. Они даже построили горнолыжный курорт».

Азербайджанское общество Барселоны основано два года назад, но не имело своего постоянного центра. Сейчас благодаря Хавьеру Медине в столице Каталонии появился Дом Азербайджана, который стал местом встреч и информационным пунктом как для азербайджанцев, проживающих в Барселоне, так и для испанцев. Каталонцы, желающие посетить Азербайджан, могут получить в Доме необходимую информацию, в том числе и визовую поддержку.

По словам Хавьера Медины, Азербайджанское общество, организующее различные мероприятия, способствует развитию всех видов отношений между Барселоной, Каталонией и Испанией, с одной стороны, и Азербайджаном — с другой. Речь идет как о культурных, так и деловых и политических отношениях. К примеру, в общество обращаются испанские компании, желающие сотрудничать с Азербайджаном. Адвокат считает, что «для испанских фирм Азербайджан крайне интересная страна, так как при наличии сильной зависимости от нефти и газа в Азербайджане хотят разнообразить промышленность».

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