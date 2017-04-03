Охота на корейские подлодки

ВМС Республики Корея (РК), США и Японии начинают совместные маневры на море, в ходе которых отработают борьбу с подводными лодками КНДР, передает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны РК.

"Трехдневные учения пройдут в районе острова Чеджудо. Их цель — дать эффективный ответ на северокорейскую угрозу, особенно в условиях, когда Пхеньян разрабатывает баллистическую ракету подводной лодки (БРПЛ)", — отмечает Минобороны.

В маневрах примут участие три эсминца: с южнокорейской стороны — Kang Gam Chan, с американской — McCampbell, с японской — Sawagiri. К учениям также привлечены противолодочная авиация, включая вертолеты Lynx, MH-60 и самолет P-3 Orion. Они будут вести поиск и отслеживание передвижений подводной лодки, обмениваться соответствующей информацией.

"Противолодочные учения трех стран проводятся впервые после того, как соответствующая договоренность была достигнута в декабре прошлого года", — отмечает Минобороны.