Збигнев Бжезинский: «Евразийский союз просуществует 10 лет»

«Я сомневаюсь, что Евразийский экономический союз просуществует 10-20 лет, особенно если за это время его лидерский состав изменит свое мировоззрение», — заявил в интервью российскому изданию Газета.Ру известный американский политолог, экс-помощник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.

К тому же, по его словам, ЕАЭС станет ненужным по мере нормализации отношений России с западной частью Европы, а также признанием российскими властями того факта, что страна в конечном счете является европейским, а не евразийским государством.