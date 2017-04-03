Зять Трампа прибыл в Ирак

Зять президента США Дональда Трампа и его советник Джаред Кушнер прибыл в Ирак, передают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Как сообщил корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста, освещающий деятельность главы государства, Кушнер отправился туда вместе с главой комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом, передает РИА Новости.
В свою очередь, Reuters уточнило, что, по словам представителя Белого дома, Кушнер хотел своими глазами увидеть Ирак и выразить поддержку иракскому правительству.