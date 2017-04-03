Лавров: «В карабахском урегулировании осталось несколько вопросов»

Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе зависит от политической воли Армении и Азербайджана и их готовности идти на компромиссные решения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью армянской газете «Новое время».

«О многом удается договориться: осталось несколько вопросов, хотя и наиболее сложных, — сказал Лавров. — Однако очевидно, что итоги работы зависят в первую очередь от политической воли самих сторон, от их готовности проявить гибкость и пойти на компромиссные решения».

Глава МИД РФ отметил, что Россия остается активным участником нагорно-карабахского урегулирования.

«Совместно с США и Францией — остальными сопредседателями Минской группы ОБСЕ — помогаем сторонам достичь устойчивого преодоления конфликта, — добавил Лавров. — Решению этой задачи был посвящен состоявшийся прошлым летом по инициативе президента России трехсторонний саммит в Санкт-Петербурге».