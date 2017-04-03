Сомалийские пираты захватили индийский корабль

Сомалийские пираты захватили индийское торговое судно, на борту которого находятся 11 человек, передает телеканал India Today.

Инцидент произошел в субботу, 1 апреля. Судно направлялось из Дубая в йеменский порт Эль-Мукалла.

Корабль приписан к порту Мандави в индийском Гуджарате. Все члены экипажа также являются выходцами из этого прибрежного города.

Отмечается, что капитан уведомил о произошедшем власти ОАЭ и владельца судна. По его словам, пираты приблизились к судну на небольшой лодке, прося питьевой воды.

МИД Индии уведомлен о произошедшем.