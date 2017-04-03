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Переговоры Ильхама Алиева и Нурсултана Назарбаева фото; обновлено 12:35

 

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в расширенном составе, сообщает официальный сайт главы государства.

 

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После церемонии официальной встречи в понедельник состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в узком составе.

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В Баку состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает АзерТАдж.

На площади, где развевались флаги двух стран, в честь президента Казахстана был выстроен почетный караул.

Нурсултана Назарбаева встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхаму Алиеву были представлены члены казахстанской делегации, прибывшей вместе с президентом Нурсултаном Назарбаевым.

 

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