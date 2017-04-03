Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в расширенном составе, сообщает официальный сайт главы государства.
* * *
После церемонии официальной встречи в понедельник состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в узком составе.
* * *
В Баку состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает АзерТАдж.
На площади, где развевались флаги двух стран, в честь президента Казахстана был выстроен почетный караул.
Нурсултана Назарбаева встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ильхаму Алиеву были представлены члены казахстанской делегации, прибывшей вместе с президентом Нурсултаном Назарбаевым.