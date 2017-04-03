Kapital Bank оказал поддержку Республиканской школьной олимпиаде

Kapital Bank в рамках социально направленной деятельности оказывает поддержку Республиканской школьной олимпиаде, организованной совместно с Министерством образования. Олимпиада, в которой примут участие около 30 000 учеников, будет проводиться по восьми предметам: по физике, химии, математике, биологии, информатике, истории, географии, азербайджанскому языку и литературе.

По итогам олимпиады жюри выберет 30 победителей по каждому предмету. 240 учеников будут награждаться золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также дипломами и различными подарками. Будут выявлены лучшие ученики в номинации Birincilərin birincisi («Лучшие из первых»).

Следует отметить, что Kapital Bank участвует в различных проектах Министерства образования. В ближайшем будущем планируется еще несколько проектов в сфере образования.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.