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Ведущие банки перестали верить в евро

 

Мировые центробанки все чаще предпочитают фунт стерлингов общеевропейской валюте. Таковы результаты исследования Central Banking Publications и HSBC, сообщает Financial Times.

Как показал опрос ответственных за управление резервами в 80 центробанках мира, они существенно сократили свои активы в евро, а некоторые респонденты вообще избавились от них. Их инвестиции в совокупности составляют 6 триллионов евро. Фунт, напротив, регуляторы находят весьма стабильным.

Центробанки опасаются политической нестабильности в Евросоюзе, обеспокоены низкими темпами роста экономики сообщества и кредитно-денежной политикой ЕЦБ. Все это обуславливает снижение доверия к общеевропейской валюте.

Британская экономика, напротив, рассматривается как более безопасная для инвестиций в долгосрочном плане, несмотря на неопределенность, связанную с выходом из Евросоюза. По словам 71 процента опрошенных, Brexit не повлиял на привлекательность фунта в долгосрочной перспективе.

По словам представителей мировых регуляторов, в следующие несколько лет для инвестиций в фунт стерлингов потребуется большая осторожность, тем не менее Brexit может создать возможность для лучшей диверсификации их портфелей.

Что касается избрания Дональда Трампа президентом США, то это событие, по мнению 80 процентов респондентов, никак не повлияло на их оценку инвестиционной привлекательности доллара.

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