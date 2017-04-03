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ФБР создаст спецотдел по России

 

ФБР планирует создать специальное подразделение, которое будет заниматься координацией расследования  "о российском вмешательстве" в выборы, сообщает Financial Times.

По данным источника издания, работа отдела также будет нацелена на то, чтобы предоставить директору ФБР Джеймсу Коми дополнительную возможность для доступа к деталям расследования.

"Оно предназначено для увеличения ресурсов", — сообщил один из агентов ФБР.

Как пишет издание, обычно бюро предпочитает проводить расследование из одного из своих 56 офисов. Однако, по словам действующих и бывших чиновников, для расследования "российского вмешательства" в президентские выборы необходим центральный руководитель.

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