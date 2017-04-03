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Лидер турецких путчистов звонил на этот телефон в Баку: 051 660 00 38

Автор: Отдел информации 

На прошлой неделе стало известно, что экс-командующий ВВС Турции Акын Озтюрк, считающийся одним из основных организаторов провалившегося июльского путча в Турции, звонил в Азербайджан.

Согласно информации турецких СМИ, следствие установило, что за несколько дней до путча Акын Озтюрк звонил в Великобританию, Ирландию, Северную Корею, Бельгию, Германию и Азербайджан.

Стоит отметить, что Акын Озтюрк должен был стать новым президентом Турции, если бы мятежники добились своей цели.

Сегодня турецкие СМИ распространили список номеров иностранных граждан, которым звонил Акын Озтюрк. Согласно информации, лидер турецких путчистов два раза звонил и разговаривал с абонентом «Азерселл» 051 660 00 38 в Азербайджане.

Редакция Haqqin.az неоднократно звонила по этому номеру, чтобы установить ее владельца. Однако аппарат абонента выключен либо находится вне зоны действия сети.

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Лидер турецких путчистов звонил на этот телефон в Баку: 051 660 00 38
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