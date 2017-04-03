Завтра в Баку будет тепло

В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили сегодня в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В некоторых местах будет слабый туман, умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление — 769 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80%, днем — 50-55%.

4-5 апреля теплая весенняя погода будет благоприятной для метеозависимых людей, однако 6 апреля южный ветер, который усилится на фоне некоторого понижения атмосферного давления, может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 1-6, днем 15-20 тепла, в горах ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 6-11 градусов тепла.