Иранец пытался вывезти из Баку крупную сумму

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку вывоза из страны крупной суммы незадекларированной иностранной валюты, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Согласно информации, в ходе проверки рентгеновским аппаратом сумки гражданина Ирана Амирахмади Мохаммедрезы, желавшего отправиться рейсом Баку-Тегеран, были обнаружены незадекларированные деньги.
Гражданин Ирана был задержан, проведен досмотр его сумки. В сумке были обнаружены 172 стодолларовые купюры, не прошедшие таможенную декларацию.
Ведется расследование.