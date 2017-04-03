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Иранец пытался вывезти из Баку крупную сумму

 

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку вывоза из страны крупной суммы незадекларированной иностранной валюты, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, в ходе проверки рентгеновским аппаратом сумки гражданина Ирана Амирахмади Мохаммедрезы, желавшего отправиться рейсом Баку-Тегеран, были обнаружены незадекларированные деньги.

Гражданин Ирана был задержан, проведен досмотр его сумки. В сумке были обнаружены 172 стодолларовые купюры, не прошедшие таможенную декларацию.

Ведется расследование.

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