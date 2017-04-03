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В гибели президента Польши нашли вину российских диспетчеров

 

Генпрокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров, а также «третьего лица», находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на заместителя генпрокурора Марека Пощенека.

По его словам, Варшава в ближайшее время обратится к Москве с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

Самолет Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Лех Качиньский с супругой.

Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов, в частности, решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.

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