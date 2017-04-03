Портрет Мао Цзэдуна продали за 12,6 миллиона долларов

Портрет бывшего лидера Китайской Народной Республики (КНР) Мао Цзэдуна, написанный американским художником Энди Уорхолом, ушел с молотка в Гонконге за 12,6 миллиона долларов США, сообщает Reuters.
Работу приобрел азиатский коллекционер на торгах аукционного дома Sotheby's. Покупатель предпочел сохранить анонимность.
Эстимейт полотна составлял 15 миллионов долларов США, однако достигнуть его не удалось, передает Лента.ру.
Уорхол выполнил серию трехцветных портретов Мао Цзэдуна в 1973 году. Ушедшее с молотка полотно изображает лидера КНР в красном френче на коричневом фоне.